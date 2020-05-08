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Троє пенсіонерів померли від COVID-19 у пансіонаті під Києвом

П'ятниця, 8 травня 2020, 20:12

У будинку для літніх людей на Київщині, який працював нелегально, троє пенсіонерів померли від коронавірусу. Поліція оголосила підозру директорці закладу.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Будинок для літніх людей функціонував нелегально, з порушенням санітарних та епідемічних норм. Його директор, фізична особа-підприємець, з початку карантинних заходів щодо недопущення поширення коронавірусу не забезпечила належного догляду, надання медичної допомоги, проведення лікарського огляду та не вжила заходів до ізоляції хворих".

Деталі: Правоохоронці дізналися про нелегальний будинок для літніх людей після того, як лікар Броварської райлікарні повідомив, що до медзакладу привезли пенсіонера з підозрою на інфекційне захворювання із села Зазим'я.

Слідчі поліції встановили, що мешканці пансіонату, незважаючи на карантин, вільно пересувалися територією села без масок.  

Також встановлено, що до них безперешкодно приїздили родичі, відвідувачі, один із яких і став джерелом коронавірусної інфекції.  

У результаті порушення карантину захворіли на COVID-19 більше 10 пенсіонерів, троє з яких померли.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, що спричинили загибель людей) ККУ. Директорці пансіонату загрожує до 8 років ув’язнення.

  

Українська правда
Теми: коронавірусКиївська областьжертвиполіція


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