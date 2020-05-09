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Банда сбушників і поліцейських викрадала підприємців для викупу

Субота, 9 травня 2020, 00:04
Банда сбушників і поліцейських викрадала підприємців для викупу

У Київській області затримали злочинну банду з працівників СБУ і поліцейських, які викрадали людей та вимагали гроші.

Джерело: сайт Національної поліції

Дослівно: "До складу викритої організованої злочинної групи входили діючі працівники Служби безпеки України та поліції. Допомагали їм двоє цивільних осіб, які вже мали проблеми із законом. "Спеціалізувались" затримані на викраденні підприємців, які займались ІТ-технологіями".

Деталі: До злочинів банда готовилась ретельно: відстежувала жертв, їхній розпорядок дня, режим роботи, адреси перебування. Викрадали людей на орендованих автівках, щоб замести сліди.

Підприємців вивозили до безлюдних лісосмуг, одягали кайданки, погрожували зброєю та фізичною розправою, жорстоко били та вимагали великі суми грошей. 

Повідомляється, що один з бранців заплатив своїм викрадачам 175 тисяч доларів. Для цього вони посадили чоловіка до себе в автомобіль і їздили за різними адресами, доки той не набрав визначену суму грошей.

Потерпілі не зверталися до поліції, бо були налякані і боялись за себе та за свої родини.  

Озброєну банду затримали під час спецоперації за участю поліції, СБУ та спецпризначенців "КОРДу".

Під час проведення обшуків за місцем проживання зловмисників вилучили 9 пістолетів різної модифікації, набої, поліцейський однострій та жетони, різні посвідчення, серед яких працівників поліції та СБУ, Адміністрації президента, податкової служби, шеврони з написами "СБУ", "Поліція". 

 

А також кайданки, кийки, мобільні телефони, понад 35 тисяч доларів та 500 євро, банківські картки, велику кількість наркотиків, такі як амфетамін, метадон, героїн.  

 

Крім того, вилучили 5 автомобілів, на яких пересувалися зловмисники, "Honda Civic", "Honda Accord", "Lexus RX", "BMW" та "Volkswagen Passat".

П’ятьох учасників угруповання затримали.

Зловмисникам інкримінують злочини, передбачені ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ст.257 (бандитизм) ККУ. Триває слідство.

Українська правда

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Теми: поліціяСБУкримінал
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