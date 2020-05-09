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У Харкові вночі провели акцію до Дня пам'яті й Дня перемоги

Субота, 9 травня 2020, 08:46

Нічна акція "Перша хвилина миру" на честь Дня пам'яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом відбулася в центрі Харкова.

Джерело: Укрінформ

 

Деталі: Акція пройшла в ніч на суботу на площі Свободи біля волонтерського намету "Все для перемоги"

Понад три десятки активістів патріотичних громадських організацій запалили свічки о 23:01 як нагадування про те, що саме в цей час 8 травня 1945 року після підписання пакту про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини в Європі закінчилася Друга світова війна.

Присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання.

 

Агентство зазначає, що акція відбулася при повному дотриманні правил карантину – всі учасники були у масках і стояли один від одного на відстані не менше 1,5 метра.

Водночас, як видно з опублікованих фото, учасники акції стояли на меншій відстані, а деякі з них не вдягали маски.

 

Одна з організаторів акції, керівник Північно-Східного регіонального відділу Українського Інституту національної пам'яті Марія Тахтаулова нагадала, що Україна приєдналася до міжнародної акції "Перша хвилина миру" у 2015 році, і відтоді вона проходить в різних містах країни.

Українська правда
Теми: ХарківакціїДень Перемоги


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