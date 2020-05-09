Коронавірус в Україні: за добу 515 випадків і 15 смертей

Станом на 9 травня в Україні зафіксовано 14 710 випадків коронавірусу, з них 515 за минулу добу.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров'я Максима Степанова, МОЗ

Деталі: Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні коронавірус виявлено в 515 осіб, з яких 49 дітей та 96 медпрцівників. 198 осіб госпіталізовано.

За добу зафіксовано 15 летальних випадків. При цьому 203 пацієнти одужало.

Загалом за час пандемії в Україні захворіло 14 710 людей. З них 1026 дітей та 2854 медпрацівника. Одужало 2909 осіб, померло – 376.

За добу здійснено 7938 досліджень методом ПЛР.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована в Чернівецькій області (82), Харківській (50), та місті Києві (50).

Зафіксовані випадки коронавірусу по областях:

Вінницька область — 522 випадки;

Волинська область — 445 випадків;

Дніпропетровська область — 681 випадок;

Донецька область — 99 випадків;

Житомирська область — 485 випадків;

Закарпатська область — 678 випадків;

Запорізька область — 320 випадків;

Івано-Франківська область — 1095 випадків;

Кіровоградська область — 411 випадків;

м. Київ — 1771 випадок;

Київська область — 959 випадків;

Львівська область — 699 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 204 випадки;

Одеська область — 619 випадків;

Полтавська область — 240 випадків;

Рівненська область — 877 випадків;

Сумська область — 152 випадки;

Тернопільська область — 977 випадків;

Харківська область — 528 випадків;

Херсонська область — 156 випадків;

Хмельницька область — 165 випадків;

Чернівецька область — 2179 випадків;

Черкаська область — 333 випадки;

Чернігівська область — 73 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.