Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус в Україні: за добу 515 випадків і 15 смертей

Субота, 9 травня 2020, 09:36
Коронавірус в Україні: за добу 515 випадків і 15 смертей

Станом на 9 травня в Україні зафіксовано 14 710 випадків коронавірусу, з них 515 за минулу добу.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров'я Максима Степанова, МОЗ

Деталі: Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні коронавірус виявлено в 515 осіб, з яких 49 дітей та 96 медпрцівників. 198 осіб госпіталізовано.

За добу зафіксовано 15 летальних випадків. При цьому 203 пацієнти одужало.

Загалом за час пандемії в Україні захворіло 14 710 людей. З них 1026 дітей та 2854 медпрацівника. Одужало 2909 осіб, померло – 376.  

За добу здійснено 7938 досліджень методом ПЛР.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована в Чернівецькій області (82), Харківській (50), та місті Києві (50).

Зафіксовані випадки коронавірусу по областях:

Вінницька область — 522 випадки;
Волинська область — 445 випадків;
Дніпропетровська область — 681 випадок;
Донецька область — 99 випадків;
Житомирська область — 485 випадків;
Закарпатська область — 678 випадків;
Запорізька область — 320 випадків;
Івано-Франківська область — 1095 випадків;
Кіровоградська область — 411 випадків;
м. Київ — 1771 випадок;
Київська область — 959 випадків;
Львівська область — 699 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 204 випадки;
Одеська область — 619 випадків;
Полтавська область — 240 випадків;
Рівненська область — 877 випадків;
Сумська область — 152 випадки;
Тернопільська область — 977 випадків;
Харківська область — 528 випадків;
Херсонська область — 156 випадків;
Хмельницька область — 165 випадків;
Чернівецька область — 2179 випадків;
Черкаська область — 333 випадки;
Чернігівська область — 73 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Останні новини
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
Росія обстріляла центральну частину Херсона, є поранений
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоТривога через через четвертий зліт МіГів тривала годину
Усі новини...
Реклама: