МОЗ ініціюватиме зміни до бюджету для підвищення зарплат медикам

МОЗ ініціюватиме внесення змін до держбюджету щодо підвищення заробітних плат медикам 2 і 3 ланки надання меддопомоги до 50% з 1 липня.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Пряма мова: "Ми взяли середню заробітну плату, яка була виплачена в березні медичним працівникам на 2 і 3 ланці надання медичної допомоги. Порахувавши, починаючи з 1 липня, ми вийшли приблизно на 11 млрд грн.

Зараз ми розраховуємо вже більш ретельно до кожної цифри і будемо подавати відповідну пропозицію щодо внесення змін до державного бюджету, задля того, щоб ми змогли підняти заробітну плату до 50% нашим медичним працівникам, починаючи з 1 липня".

Деталі: Степанов також зазначив, що, за його відчуттями, протягом майже 30 років незалежності над українськими медиками "ставлять якісь експерименти, знущаються і думають, чи виживуть вони на цю заробітну плату".

Що передувало: 30 квітня Степанов повідомив, що МОЗ планує підвищити зарплати лікарям стаціонарів та закладів екстреної медичної допомоги, які не увійшли до групи тих, хто працює з COVID-19.