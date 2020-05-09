Офіцер з Кремля помер від коронавірусу – росЗМІ

Майор Федеральної служби охорони РФ, помічник чергового комендатури Кремля Олексій Титов помер від коронавірусу.

Джерело: "Медуза" з посиланням на джерело в ФСО і двох знайомих Титова, Стопкоронавирус.рф

Деталі: Видання повідомляє, що 42-річний майор помер від пневмонії 30 квітня в госпіталі ФСБ, а вже після смерті його рідним прийшов позитивний результат тесту на COVID-19.

При цьому знайомий Титова розповів "Медузі", що протягом двох днів – 26 і 27 квітня – той намагався викликати "швидку" за московським єдиним номером виклику екстрених служб 112, але йому відмовляли під приводом недостатньо гострих симптомів.

Пряма мова джерела: "В результаті 28 квітня, після дзвінка Титова на роботу і доповіді про те, що він вже помирає, йому знайшли відомчу машину – санітарний автомобіль президентського полку – і на ній відвезли його в госпіталь ФСБ в 1-му Піхотному провулку. Там поставили діагноз – двостороння пневмонія – і взяли мазок на коронавірус. 29 квітня його ввели в штучну кому".

Деталі: У короткому некролозі під фотографією в їдальні для співробітників ФСО, з яким ознайомилася "Медуза", йдеться, що Титов прослужив у Кремлі в цілому 24 роки. З 1996-го по 1998-й – під час строкової служби в Президентському полку, а потім ще 22 роки на різних посадах в комендатурі Московського Кремля ФСО Росії.

Тіло офіцера кремували 3 травня в морзі при Центральному військовому госпіталі ФСБ. Пізніше його прах повинні видати родичам, уточнив співрозмовник "Медузи" в ФСО.

За його словами, тестування на COVID-19 для співробітників відомства в Кремлі не проводиться. У ФСО регулярне тестування проходять тільки співробітники, які особисто охороняють президента та інших поважних осіб, перед цим живуть два тижні в карантині на відомчій базі, уточнило джерело в спецслужбі.

Разом з тим, в РФ за добу 8 травня зафіксовано 10 817 випадків коронавірусу, з яких 5 667 в Москві.

Померло в РФ за добу 104 людини, в Москві – 54.

Всього в Росії станом на 9 травня підтверджено 198 676 випадків коронавірусу. 1 827 осіб померли, 31 916 – одужали.