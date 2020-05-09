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Зеленський згадав давні слова Путіна про перемогу без українців

Субота, 9 травня 2020, 12:03
Зеленський згадав давні слова Путіна про перемогу без українців
пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський наголошує, що ніхто не може приватизувати перемогу над нацизмом і говорити, що вона могла відбутися й без українців.

Джерело: звернення президента з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Пряма мова: "Понад сім мільйонів українців у складі Антигітлерівської коаліції протидіяли нацизму як на рідній землі, так і на різних континентах планети.

Без сумніву, людський подвиг не має паспорта. Але внесок українців у перемогу над нацизмом – величезний. І сьогодні ніхто не може приватизувати перемогу. Говорити, що вона могла статися й без українців. Ми не повинні цього забувати, соромитися та дарувати комусь подвиги своїх українських героїв".

Деталі: Президент також оголосив про проєкт меморіальних символів, в рамках якого в Україні має бути встановлено чотири дзвони, в тому числі в окупованих зараз Донецьку та Сімферополі.

Пряма мова: "Сьогодні з вірою в нашу мету я оголошую про проєкт меморіальних символів. У межах нього ми хочемо встановити в Україні чотири дзвони.

Вчора я був на Луганщині, біля першого селища, де у 42-му році почалося звільнення України. І там буде встановлено перший дзвін – Дзвін Пам’яті.

Сьогодні я на Закарпатті, поруч із місцем, де завершилося вигнання загарбників. Тут буде встановлено Дзвін Перемоги.

Ми віримо і зробимо все, щоб обов’язково настав день, коли буде встановлено ще два дзвони: Дзвін Миру в Донецьку та Дзвін Єдності – у Сімферополі.

І в мить, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей та свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю знакову подію в історії України".

Передісторія:

  • Президент Росії Володимир Путін у грудні 2010 року заявив, що перемога у Другій світовій війні могла бути отримана й без участі України.
  • На цю тезу йому відповідало вже два українських президенти - Віктор Ющенко та Петро Порошенко

Українська правда

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Теми: ЗеленськийДень ПеремогиРосія
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