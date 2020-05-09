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9 травня в Одесі: хуліганство, напад на журналістку, зупинка автопробігу

Субота, 9 травня 2020, 14:36
9 травня в Одесі: хуліганство, напад на журналістку, зупинка автопробігу
Думська

Поліція в Одесі склала 4 адмінпротоколи на людей, які брали участь у заходах до Дня перемоги.

Джерело: поліція області, "Думська", Радіо Свобода

Деталі: Як повідомили в поліції, одесит 1984 р.н. на Алеї Слави поводився агресивно, нецензурно лаючись та не реагуючи на законні вимоги правоохоронців.

Відносно нього склали протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, ще один протокол за дрібне хуліганство на Алеї Слави склали щодо 50-річного одесита.

Два протоколи складено за ст. 173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, на Алеї Слави поліцейські зупинили 29-річного одесита з георгіївською стрічкою на одязі. Крім того, склали протокол на жительку Приморського району, яка вивісила на своєму балконі георгіївську стрічку.

Разом з тим, "Думська" повідомляє, то любителі Росії на Алеї Слави вигукували провокаційні гасла, кричали про скоре пришестя "ввічливих людей" (тобто російських окупантів), ображали поліцейських і журналістів.

 
Думська

Кілька агресивно налаштованих громадян напали на репортера "Думської" Олену Балабу, яка намагалася допомогти поліцейським, що вимагали від однієї з жінок біля пам'ятника Невідомому матросу зняти стрічку, схожу на георгіївську.

 
Думська

Водночас, як повідомляє Радіо Свобода, В Одесі з автопробігу на честь 9 травня, який проводила партія "Опозиційна платформа – За життя", зняли партійні прапори і прапори, що нагадували радянські.

 
Радіо Свобода

Кілька десятків автівок були заблоковані поліцією й активістами на Одеському морському вокзалі. Після переговорів із правоохоронцями, які тривали більше ніж годину, машини почали пропускати по одній з інтервалом в 5-10 хвилин.

У поліції підтвердили, що автопробіг було зупинено через заборону масових заходів.

Українська правда

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Теми: ОдесаДень Перемогиполіція
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