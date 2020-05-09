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Словаччина вперше за 2 місяці не зафіксувала нові випадки коронавірусу

Субота, 9 травня 2020, 15:35

Словаччина в п'ятницю не зафіксувала жодного нового хворого з коронавірусом вперше з 10 березня. 

Про це свідчать урядові дані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.sk

У п'ятницю у Словаччині провели 3 910 тестів і нових інфікованих не виявили. Також вчора не було зафіксовано випадків смерті. 

Від початку епідемії у Словаччині з населенням 5,5 млн жителів було підтверджено 1 455 випадків коронавірусу,  26 людей померли, 919 одужали.

Уряд Словаччини в середу відкрив всі магазини за межами торгових центрів, готелі, музеї, галереї, церкви і визначні пам'ятки просто неба. 

Однак школи залишаються закритими, а міжнародні пасажирські перевезення як і раніше неможливі. 

Теми: Словаччинакоронавірус


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