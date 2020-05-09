Словаччина вперше за 2 місяці не зафіксувала нові випадки коронавірусу

Словаччина в п'ятницю не зафіксувала жодного нового хворого з коронавірусом вперше з 10 березня.

Про це свідчать урядові дані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.sk.

У п'ятницю у Словаччині провели 3 910 тестів і нових інфікованих не виявили. Також вчора не було зафіксовано випадків смерті.

Від початку епідемії у Словаччині з населенням 5,5 млн жителів було підтверджено 1 455 випадків коронавірусу, 26 людей померли, 919 одужали.

Уряд Словаччини в середу відкрив всі магазини за межами торгових центрів, готелі, музеї, галереї, церкви і визначні пам'ятки просто неба.

Однак школи залишаються закритими, а міжнародні пасажирські перевезення як і раніше неможливі.