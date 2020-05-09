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Зеленський про виїзд заробітчан: Рабства в Україні немає

Субота, 9 травня 2020, 16:14

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон за умови надання країною-замовником контракту на роботу хоча б на три місяці.

Джерело: Зеленський під час брифінгу на Закарпатті, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Ми нікому нічого не блокуємо... Ми пояснили, що коли у нас іде карантин, його потрібно дотримуватися. Це треба зрозуміти... Ми відпускаємо громадян на ці роботи — за умови, що нам показують копію контракту з людиною на як мінімум три місяці роботи".

"Коли країна, яка зв'язується з нами по дипломатичних зв'язках, бере на себе зобов'язання забезпечити наших громадян житлом, медичною страховкою — ми можемо бути впевнені, що якщо щось із нашим громадянином відбудеться, його не викинуть на вулицю".

"Хочете працювати за кордоном – будь ласка, рабства в Україні немає".

Деталі: Президент повідомив, що наразі багато країн надіслали замовлення на рейси для українських робітників. Серед них – Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща.

Передісторія:

  • Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка призначили відповідальним за переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт. 
  • Після скандалу з блокуванням чартерів із заробітчанами, уряд все ж дозволив спецрейси для українських сезонних робітників. Заробітчани змогли вилетіти спершу до Лондона, а згодом і до Гельсінкі. 5 травня МАУ виконала третій спецрейс з українськими сезонними робітниками – до Франкфурта.
  • 8 травня ще 200 українців вилетіли спеціальним рейсом на сезонні заробітки до Австрії.

Українська правда
Теми: Зеленськийробота


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