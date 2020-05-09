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На Україну суне холодний атмосферний фронт

Субота, 9 травня 2020, 16:24
На Україну суне холодний атмосферний фронт

До України наближається атмосферний фронт, що принесе з собою зниження температури, сильні дощі й похолодання.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Деталі: За її даними, у неділю, 10 травня в Україні місцями пройдуть невелику дощі, ймовірність сильних опадів – мінімальна. У південній частині країни та у центрі взагалі більше прояснень із сонцем.

11 травня із Західної Європи почне наближатися потужна смуга дощів, атмосферний фронт. Проте Україна в понеділок ще залишатиметься серед сухої погоди.

А 12-го травня атмосферний фронт принесе на значну частину території України серйозні дощі, а за фронтом підтягнеться похолодання, яке спричинить у західних областях України навіть сніг.

У неділю температура повітря у більшості областей коливатиметься протягом дня в межах +15+20 градусів, на заході очікується +17+24 градуси.

Вже в понеділок стовпчики термометрів піднімуться до +20+25 градусів, а в західних областях до +27 градусів.

Впродовж 12-13 травня очікується поступове похолодання.

Пряма мова: "У Києві завтра суттєві опади малоймовірні, так, десь трохи невеликий дощик, може, й пройде. Вдень погріємося при +18+20 градусах. У понеділок у столиці буде літо - сонце та +25 градусів. У вівторок підійде дощовий фронт, а в середу похолодає. Як бачите, погода буде мінлива, але на всі потреби"

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКиїв
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