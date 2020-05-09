Усі розділи
Укр / Рус

Єврокомісія запропонувала продовжити обмеження на в'їзд в ЄС до 15 червня

Субота, 9 травня 2020, 17:37

Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасове обмеження для громадян третіх країн на несуттєві поїздки в країни Європейського Союзу і Шенгенської зони до 15 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

"У той час як деякі асоційовані держави ЄС і Шенгенської зони роблять попередні кроки для пом'якшення заходів по боротьбі з поширенням пандемії, ситуація залишається нестабільною як в Європі, так і в усьому світі", - заявила Єврокомісія.

"Це вимагає продовження заходів на зовнішніх кордонах, щоб зменшити ризик поширення захворювання через подорож до ЄС", - додала комісія. 

У Єврокомісії підкреслили, що зняття обмежень на в’їзд має бути поетапним. Послаблення обмежень на внутрішніх кордонах має передувати початку відкриття зовнішніх кордонів

18 березня лідери ЄС на саміті, який проходив у режимі відеоконференції, погодилися на закриття зовнішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони як мінімум на 30 днів у відповідь на спалах коронавірусу. З того часу дію обмежень постійно продовжували.

Обмеження на поїздки не поширюється на громадян ЄС, громадян країн Шенгенської зони, що не входять в ЄС, і членів їхніх сімей, а також громадян країн, які не є громадянами ЄС, які є постійними жителями ЄС, з метою повернення додому.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ Йлва Йоганссон раніше заявляла, що ЄС повернеться до відкритих кордонів, як тільки ситуація зі здоров'ям це дозволить.

Читайте також: Відпустки епохи коронавірусу: коли Європа почне приймати літаки та туристів з України

Теми: ЄСкоронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Сovid-19 у Білорусі: під тисячу нових хворих за день, загалом вже – 22 тисячі

Зеленський про виїзд заробітчан: Рабства в Україні немає

9 травня в Одесі: хуліганство, напад на журналістку, зупинка автопробігу

До Парку слави в Києві прийшли десятки людей, там проводять дезінфекцію

фотоЛукашенко просить не засуджувати Білорусь за парад під час пандемії

Зеленський згадав давні слова Путіна про перемогу без українців

Усі головні новини...
ЄС
В Україну літаками повернули ще 700 українців, більшість з Європи
Порошенко вважає, що євроатлантичний курс України існує лише на папері
Повноваження СБУ за проєктом Зеленського загрожують зловживаннями – місія ЄС
Останні новини
17:37
Єврокомісія запропонувала продовжити обмеження на в'їзд в ЄС до 15 червня
17:06
Сovid-19 у Білорусі: під тисячу нових хворих за день, загалом вже – 22 тисячі
16:46
Морський порт "Ольвія" стане першим концесійним портом в Україні
16:25
Samsung планує випустити власну дебітову карту
16:24
картаНа Україну суне холодний атмосферний фронт
16:14
Зеленський про виїзд заробітчан: Рабства в Україні немає
15:51
У Запоріжжі влаштували автопробіг із червоними прапорами
15:35
Словаччина вперше за 2 місяці не зафіксувала нові випадки коронавірусу
15:29
На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг – Зеленський
15:19
Філатов: будівництво метро в Дніпрі гальмується через дозволи на вибухи
Усі новини...