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Єврокомісія запропонувала продовжити обмеження на в'їзд в ЄС до 15 червня

Субота, 9 травня 2020, 17:37

Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасове обмеження для громадян третіх країн на несуттєві поїздки в країни Європейського Союзу і Шенгенської зони до 15 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

"У той час як деякі асоційовані держави ЄС і Шенгенської зони роблять попередні кроки для пом'якшення заходів по боротьбі з поширенням пандемії, ситуація залишається нестабільною як в Європі, так і в усьому світі", - заявила Єврокомісія.

"Це вимагає продовження заходів на зовнішніх кордонах, щоб зменшити ризик поширення захворювання через подорож до ЄС", - додала комісія. 

У Єврокомісії підкреслили, що зняття обмежень на в’їзд має бути поетапним. Послаблення обмежень на внутрішніх кордонах має передувати початку відкриття зовнішніх кордонів

18 березня лідери ЄС на саміті, який проходив у режимі відеоконференції, погодилися на закриття зовнішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони як мінімум на 30 днів у відповідь на спалах коронавірусу. З того часу дію обмежень постійно продовжували.

Обмеження на поїздки не поширюється на громадян ЄС, громадян країн Шенгенської зони, що не входять в ЄС, і членів їхніх сімей, а також громадян країн, які не є громадянами ЄС, які є постійними жителями ЄС, з метою повернення додому.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ Йлва Йоганссон раніше заявляла, що ЄС повернеться до відкритих кордонів, як тільки ситуація зі здоров'ям це дозволить.

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Теми: ЄСкоронавірусепідемія
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