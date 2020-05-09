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9 травня у столичному Парку Слави було нелюдно, поліція штрафувала порушників

Субота, 9 травня 2020, 18:32

У Києві заходи з нагоди 9 травня пройшли без суттєвих порушень правопорядку, у Парку Вічної Слави на спеціально встановлених пропускних пунктах правоохоронці проводили поверхневу перевірку для виявлення заборонених речей у осіб, які прийшли покласти квіти до меморіалу.

Джерело: пресслужба Нацполіції у Facebook.

Деталі: як зазначає прессслужба НПУ, у зв’язку з карантинними обмеженнями правоохоронці пропускали на територію парку по дві особи із визначеним проміжком часу і вимогою дотримання дистанції у півтора метра, а також видавали захисні маски тим, у кого вони були відсутні.

З метою дотримання карантинних обмежень столичні рятувальники щогодини проводили дезінфекційну обробку на Алеї Героїв Крут та на території Парку Вічної Слави.

Дослівно: "Однак, незважаючи на численні попередження, все ж деякі громадяни порушували чинне законодавство про декомунізацію та встановлені правила карантину. А відтак поліцейські склали 4 адміністративні протоколи: один за ст. 173-3 (публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення – ред.), а решта - за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину – ред.) Кодексу про адміністративні правопорушення. У подальшому матеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення".

 
 

Українська аправда
Теми: 9 травняКиївМВС


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