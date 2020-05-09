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Понад 100 тисяч людей вилікувались від коронавірусу в Італії

Субота, 9 травня 2020, 20:28

Від початку епідемії коронавірусу в Італії вилікувалася 103 031 людина, у якої тести раніше підтвердили COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Департаменту соціального захисту Італії від 9 травня. 

За добу понад 4 тисячі людей одужали в країні. Доброю, хоч і сумною новиною є зниження кількості жертв - 194 людини померли за останні 24 години.

Загальна кількість померлих у зв’язку з епідемією в Італії в суботу сягнула 30 395 осіб. 

Кількість нових заражень теж знижується - 1 083 за добу. Це майже стільки ж, як було 5 травня. Схожі низькі показники в Італії фіксували аж на початку березня, коли епідемія тільки набирала сили. Більшість нових заражень фіксували в Ломбардії - 502. 

З початку епідемії вірусом Sars-CoV-2 в країні заразилися 218 268 осіб. 84 842 людей зараз мають підтверджений вірус в країні, з них 13 834 госпіталізовані з симптомами, 1 034 - в реанімації.

Нагадаємо, у понеділок, 4 травня, в Італії почалася друга фаза пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу. Нові послаблення передбачають відновлення роботи виробництв, будівельних компаній та деяких оптових торговців. Через два тижні має запрацювати роздрібна торгівля. 

Детальніше про те, як виглядає життя Італії після 4 травня, читайте у публікації "Європейської правди": Одужання Італії: як країна відновлює життя після жорсткого карантину.

Теми: Італіякоронавірусепідемія


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