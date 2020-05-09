Які ринки відкриються у Києві 10 травня: повний перелік і адреси

10 травня у Києві низка продовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог, зможуть відновити повноцінну роботу.

Джерело: сайт Київської міської держадміністрації

Дослівно: "За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби Києва, виконали протиепідемічні вимоги та можуть працювати 10 травня 19 агропродовольчих ринків".

Деталі: мова йде про такі продуктові базари:

Торгівельний майданчик "Феофанівський", вул. Заболотного 48-А Ринок "Деміївський", ТОВ "Манхеттен", вул. Ізюмська, 1 ТРК "Базар на лісовій", ТОВ "Панорама-Інвест", вул. Попудренка, 65 Ринковий комплекс "Маяк", ПФ ТОВ "Ремонтник", вул. Попудренка, 90/2 КП "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115 ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1 Ринок "Ілліс", ТОВ "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80 КП "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2 Ринок "Лівобережний", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Сверстюка, 3 Т/М "Дарниця", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Попудренка, 5 ТОВ "Путь", ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1 Ринок ПП "Колібріс", вул. Л. Курбаса, 6 Ринок "Одеський", АТЗТ "Істерн-Трейд", проспект Академіка Глушкова, 32-38 ТОВ "РУІОЛ", "Ринок "Вигурівський", вул. Бальзака, 94 ПрАТ "Ринок "Нивки", вул. Щербаківського, 47 МПП "Турбота", вул. Туполєва, 13 ТОВ "ТК "Борщагівський", Ринок "Західний", вул. Депутатська, 2 Ринок "Відрадненський", ВАТ "Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар В. Гавела, 18 ТОВ "Квіткова Галявина", Ринок "Лук’янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1

У столичній держадміністрації нагадали, що місцеві ринки відкривають поступово, та за умови виконання ними низки протиепідемічних вимог.

Ці торговельні майданчики мають забезпечити масковий режим працівників та відвідувачів, дистанційну термометрію на вході, недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ, а також забезпечення дистанції у 3 метри між торговими місцями та дистанції у 1,5 м між відвідувачами. Ще однією вимогою є дезінфекція контактних поверхонь кожні три години.

Проте досі заборонено приготування та споживання їжі на місці продажу.