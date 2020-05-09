Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Які ринки відкриються у Києві 10 травня: повний перелік і адреси

Субота, 9 травня 2020, 22:05
Які ринки відкриються у Києві 10 травня: повний перелік і адреси

10 травня у Києві низка продовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог, зможуть відновити повноцінну роботу.

Джерело: сайт Київської міської держадміністрації

Дослівно: "За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби Києва, виконали протиепідемічні вимоги та можуть працювати 10 травня 19 агропродовольчих ринків".

Деталі: мова йде про такі продуктові базари:

  1. Торгівельний майданчик "Феофанівський", вул. Заболотного 48-А
  2. Ринок "Деміївський", ТОВ "Манхеттен", вул. Ізюмська, 1
  3. ТРК "Базар на лісовій", ТОВ "Панорама-Інвест", вул. Попудренка, 65
  4. Ринковий комплекс "Маяк", ПФ ТОВ "Ремонтник", вул. Попудренка, 90/2
  5. КП "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115
  6. ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1
  7. Ринок "Ілліс", ТОВ "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80
  8. КП "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2
  9. Ринок "Лівобережний", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Сверстюка, 3
  10. Т/М "Дарниця", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Попудренка, 5
  11. ТОВ "Путь", ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1
  12. Ринок ПП "Колібріс", вул. Л. Курбаса, 6
  13. Ринок "Одеський", АТЗТ "Істерн-Трейд", проспект Академіка Глушкова, 32-38
  14. ТОВ "РУІОЛ", "Ринок "Вигурівський", вул. Бальзака, 94
  15. ПрАТ "Ринок "Нивки", вул. Щербаківського, 47
  16. МПП "Турбота", вул. Туполєва, 13
  17. ТОВ "ТК "Борщагівський", Ринок "Західний", вул. Депутатська, 2
  18. Ринок "Відрадненський", ВАТ "Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар В. Гавела, 18
  19. ТОВ "Квіткова Галявина", Ринок "Лук’янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1

У столичній держадміністрації нагадали, що місцеві ринки відкривають поступово, та за умови виконання ними низки протиепідемічних вимог.

Ці торговельні майданчики мають забезпечити масковий режим працівників та відвідувачів, дистанційну термометрію на вході, недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ, а також забезпечення дистанції у 3 метри між торговими місцями та дистанції у 1,5 м між відвідувачами. Ще однією вимогою є дезінфекція контактних поверхонь кожні три години.

Проте досі заборонено приготування та споживання їжі на місці продажу.

Українська аправда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкарантинторгівля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Київ
ППО знищила всі "Шахеди", які рухалися на Київ – КМВА
КМВА: У Києві тривога була пов’язана із загрозою ворожих ударних БпЛА
На Київщині працювала ППО, у столиці оголошували тривогу
Останні новини
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
Росія обстріляла центральну частину Херсона, є поранений
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоТривога через через четвертий зліт МіГів тривала годину
Усі новини...
Реклама: