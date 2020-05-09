Святкування 9 травня в Україні: 4 кримінальні провадження й десятки адмінпротоколів

В Україні заходи з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулися без істотних порушень правопорядку, проте поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження й склали два десятки адмінпротоколів.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Деталі: Відбулося 495 заходів за участю майже 9 тисяч осіб. Глава Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що робота кожного поліцейського була спрямована на роз'яснення норм законодавства та необхідність дотримання певних обмежень.

За його словами, два кримінальні провадження у ст.436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) КК України розслідуються в Сумській і Луганській областях. Ще два кримінальні провадження у ст.296 (хуліганство) КК України - в Донецькій області і в Києві.

Зокрема в Сумській і Луганській областях встановлено факт використання забороненої символіки.

У Донецькій області пошкоджені автомобілі учасників автопробігу. У Києві розпочато кримінальне провадження за фактом нанесення в Дарницькому районі тілесних ушкоджень чоловіку, який мав при собі шарф із символікою однієї з політичних партій.

Глава Нацполіції зазначив, що з 20 складених адміністративних протоколів більше стосувалися використання під час заходів георгіївської стрічки або порушень правил карантину.

Пряма мова: "Без порушень не обійшлося. Тому загалом за результатами відпрацювань повідомлень поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження і склали 20 адміністративних протоколів".