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У неділю в Україні нових хворих на COVID-19 виявили вдвічі більше, ніж вилікуваних

Понеділок, 1 червня 2020, 09:06

За останню добу травня, неділю, діагноз COVID-19 підтвердили у 340 українців, 10 хворих померли, 152 пацієнти одужали, ще 496 осіб із підозрою на коронавірус очікують на діагноз.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу під Охматдитом

Деталі: 31 травня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (58), у Рівненській області (57) та Львівській області (31).

 

Згідно з даними РНБО, за минулу добу у п’яти областях не зафіксовано жодного випадку коронавірусної хвороби: Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Донецькій та Луганській.

Летальні випадки в неділю були у Києві (2) та ще у п’яти областях: 4 у Чернівецькій та по одному у Рівненській, Київській, Львівській та Одеській.

Пряма мова голови МОЗ: "За минулу добу захворіли 340 осіб. З них 13 дітей та 79 медпрацівників. Госпіталізовано 97 осіб. Зафіксовано 10 летальних випадків. Одужали 152 пацієнти.

За весь час пандемії в Україні захворіли 24 012 осіб, з них 1 725 дітей, а також 4 621 медпрацівник. Загалом одужали 9 690 осіб, а летальних випадків 718.

За попередню добу було здійснено 8 015 тестувань, з них 6 622 дослідження методом ПЛР і 1 393 ІФА-тестування".

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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