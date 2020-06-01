У неділю в Україні нових хворих на COVID-19 виявили вдвічі більше, ніж вилікуваних

За останню добу травня, неділю, діагноз COVID-19 підтвердили у 340 українців, 10 хворих померли, 152 пацієнти одужали, ще 496 осіб із підозрою на коронавірус очікують на діагноз.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу під Охматдитом

Деталі: 31 травня найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (58), у Рівненській області (57) та Львівській області (31).

Згідно з даними РНБО, за минулу добу у п’яти областях не зафіксовано жодного випадку коронавірусної хвороби: Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Донецькій та Луганській.

Летальні випадки в неділю були у Києві (2) та ще у п’яти областях: 4 у Чернівецькій та по одному у Рівненській, Київській, Львівській та Одеській.

Пряма мова голови МОЗ: "За минулу добу захворіли 340 осіб. З них 13 дітей та 79 медпрацівників. Госпіталізовано 97 осіб. Зафіксовано 10 летальних випадків. Одужали 152 пацієнти.

За весь час пандемії в Україні захворіли 24 012 осіб, з них 1 725 дітей, а також 4 621 медпрацівник. Загалом одужали 9 690 осіб, а летальних випадків 718.

За попередню добу було здійснено 8 015 тестувань, з них 6 622 дослідження методом ПЛР і 1 393 ІФА-тестування".