У Києві камери за 8 хв зафіксували 262 випадки перевищення швидкості. Адреси камер

У Києві камери автоматичної фіксації правопорушень за перші 8 хвилин роботи 1 червня зафіксували 262 випадки перевищення швидкості.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Twitter, МВС у Facebook

Пряма мова: "В 00:00 годин запущена система автофіксації перевищення швидкості. За 8 хвилин 45 камер зафіксували 262 перевищення швидкості".

Деталі: Аваков уточнив, що камери налаштовані в Києві на 103 км/год.

Міністр закликав водіїв бути уважними, берегти себе і свої гроші.

В МВС опублікували карту з адресами усіх камер фотовідеофіксації та дозволеною швидкістю.

А також перелік адрес уповноважених підрозділів Департаменту патрульної поліції, куди громадяни можуть звертатись з питань автофіксації, і реквізити оплати штрафів.