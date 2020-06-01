Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві камери за 8 хв зафіксували 262 випадки перевищення швидкості. Адреси камер

Понеділок, 1 червня 2020, 09:06
У Києві камери за 8 хв зафіксували 262 випадки перевищення швидкості. Адреси камер

У Києві камери автоматичної фіксації правопорушень за перші 8 хвилин роботи 1 червня зафіксували 262 випадки перевищення швидкості.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Twitter, МВС у Facebook

Пряма мова: "В 00:00 годин запущена система автофіксації перевищення швидкості. За 8 хвилин 45 камер зафіксували 262 перевищення швидкості".

Деталі: Аваков уточнив, що камери налаштовані в Києві на 103 км/год. 

 

Міністр закликав водіїв бути уважними, берегти себе і свої гроші.

В МВС  опублікували карту з адресами усіх камер фотовідеофіксації та дозволеною швидкістю. 

 

А також перелік адрес уповноважених підрозділів Департаменту патрульної поліції, куди громадяни можуть звертатись з питань автофіксації, і реквізити оплати штрафів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївдорогиМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Київ
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
Останні новини
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
Росія обстріляла центральну частину Херсона, є поранений
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоТривога через через четвертий зліт МіГів тривала годину
Усі новини...
Реклама: