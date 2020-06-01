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У Києві камери за 8 хв зафіксували 262 випадки перевищення швидкості. Адреси камер

Понеділок, 1 червня 2020, 09:06

У Києві камери автоматичної фіксації правопорушень за перші 8 хвилин роботи 1 червня зафіксували 262 випадки перевищення швидкості.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Twitter, МВС у Facebook

Пряма мова: "В 00:00 годин запущена система автофіксації перевищення швидкості. За 8 хвилин 45 камер зафіксували 262 перевищення швидкості".

Деталі: Аваков уточнив, що камери налаштовані в Києві на 103 км/год. 

 

Міністр закликав водіїв бути уважними, берегти себе і свої гроші.

В МВС  опублікували карту з адресами усіх камер фотовідеофіксації та дозволеною швидкістю. 

 

А також перелік адрес уповноважених підрозділів Департаменту патрульної поліції, куди громадяни можуть звертатись з питань автофіксації, і реквізити оплати штрафів.

Українська правда
Теми: КиївдорогиМВС


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