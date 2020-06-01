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У Києві зафіксували спалах COVID-19 у жіночому монастирі

Понеділок, 1 червня 2020, 12:12

За минулу добу у столиці зафіксували 58 нових хворих на коронавірус, з них 22 – у Свято-Вознесенському Флорівському жіночому монастирі.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-пресконференції 1 червня  

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, в яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 58 людей. Із них 11 – медики. За минулу добу в столиці від коронавірусу померли двоє людей.

У Свято-Вознесенському Флорівському жіночому монастирі за останніх кілька днів коронавірус виявили у 26 служительниць. З них за минулу добу у 22. Протягом вихідних госпіталізували 8 монахинь.

Монастир закрили на карантин. Там наразі здійснюють дезінфекцію". 

Деталі: Усього за період пандемії у Києві зафіксували 3043 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, 68 людей померли. 

 

Серед тих, що захворіли за минулу добу: 41 жінка (від 25 до 93 років), 13 чоловікiв (від 23 до 61 року), 5-річна дівчинка та 3 хлопчиків (7, 15 і 17 рокiв).

Найбільше випадків захворювання зафіксували у Подільському (23), в Деснянському (9) та у Дарницькому (8) районах.

Чотирьох пацієнтів госпіталізували, інші лікуються вдома.

За добу одужали 6 людей, а загалом коронавірус подолали 654 мешканця столиці.

 

Ірина Балачук, УП
Теми: Київкоронавірускарантин


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