Зеленський очолив антикорупційну нацраду і ввів туди Авакова

Президент Володмир Зеленський своїм указом змінив склад Національної ради з питань антикорупційної політики.

Джерело: указ №207 від 1 червня на сайті глави держави, ЦПК

Деталі: Зокрема змінами до указу Петра Порошенка від 2014 року Зеленський визначив, що головою Національної ради є він сам, його заступником керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Крім цього президент увів до складу очільника МВС Арсена Авакова, главу СБУ Івана Баканова, секретар РНБО Олексія Данілова, керівницю Офісу генпрокурора Ірину Венедіктову (за згодою), керівника Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та першого віцеспікера Руслана Стефанчук (за згодою), очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького (за згодою) та інших.

Центр протидії корупції звертає увагу, що з ради виключили їхнього очільника Віталія Шабуніна.

Указом Зеленського визначено, що у роботі Національної ради з питань антикорупційної політики у випадку їхньої згоди можуть брати участь такі міжнародні спостерігачі та консультанти:

Девід Бернстайн — провідний спеціаліст з питань державного сектору Світового банку в Україні, Гарт Вілліс — член Офісу демократичного урядування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Назар Гром — спеціаліст із законодавчого процесу та антикорупційної політики ПРООН в Україні, Андрій Кухарук — експерт з антикорупційних питань Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), Ека Ткешелашвілі — голова Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI), Лоуренс Хелд — керівник проекту "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "Взаємодія" (SACCI), Стефані Xoлmc — начальник відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.

При Порошенку головою Національної ради був за посадою заступник керівника Офісу президента України, до відання якого віднесено питання антикорупційної політики. У 2015 році на цю посаду було призначено лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва. Аваков до складу антикорупційної ради не входив.