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Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня

Понеділок, 1 червня 2020, 17:07

Україна і Туреччина домовилися про відновлення туристичних подорожей.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі МЗС.

"Очільник МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року" - йдеться у повідомленні.

Турецький міністр також запевнив, що його країна створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку. Міністри обговорили питання взаємодії у рамках міжнародних організацій, зокрема Ради Європи

Теми: УкраїнаТуреччина


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