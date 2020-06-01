Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня
Понеділок, 1 червня 2020, 17:07
Україна і Туреччина домовилися про відновлення туристичних подорожей.
Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі МЗС.
"Очільник МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року" - йдеться у повідомленні.
Турецький міністр також запевнив, що його країна створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку. Міністри обговорили питання взаємодії у рамках міжнародних організацій, зокрема Ради Європи