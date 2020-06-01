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Прикордонники наголошують: за електронним паспортом через кордон не пустять

Понеділок, 1 червня 2020, 18:48
Прикордонники наголошують: за електронним паспортом через кордон не пустять

Державна прикордонна служба звертає увагу на те, що громадяни України не можуть використовувати електронний паспорт для перетинання державного кордону.

Джерело: ДПСУ

Деталі: У ДПСУ нагадують, що згідно з постановою уряду від квітня 2020 року, е-паспорти у "Дії" є цифровими аналогами паперових документів. Особливої актуальності ця норма набуває в умовах карантину, оскільки цифрові паспорти можна використовувати як посвідчення особи: їх можна пред’являти представникам Національної поліції, при отриманні поштових послуг тощо.

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Однак жоден із пунктів рішення уряду, не передбачає можливості пред’явлення е-паспорта для виїзду за кордон власне під час перетину державного кордону і проходження процедур оформлення зокрема.

Дослівно: "На сьогодні громадяни України можуть перетинати державний кордон України лише за наявності необхідних паспортних документів, в т.ч. паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України, які визначені законодавством України, що регламентує оформлення осіб на кордоні.

Натомість пред’явлення електронних документів у мобільному додатку "Дія" можливе лише всередині країни у випадках згідно з переліком чітко визначеним відповідною постановою".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Низка ЗМІ поширила неправдиву інформацію, що з 1 червня українці можуть подавати е-паспорт для виїзду за кордон при перетині кордону.

Українська правда
Теми: кордон
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