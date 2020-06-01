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"Слуга народу" готова зробити Ткаченка міністром культури

Понеділок, 1 червня 2020, 18:41

Фракція "Слуга народу" підтримає голову комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, колишнього гендиректора каналу "1+1" Олександр Ткаченко на місце міністра культури.

Джерела: співрозмовники Української правди у фракції

Деталі: Рішення про підтримку кандидатури Ткаченка прийняли під час засідання фракції у понеділок. Водночас комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики очолить нардеп Микита Потураєв, заступник Ткаченка в комітеті.

Передісторія:

В Україні майже 3 місяці немає міністра культури. 10 березня Кабмін поклав тимчасове виконання обов'язків міністра культури на Світлану Фоменко.

Раніше Ткаченко подавав декларацію кандидата на пост голови Київської міської державної адміністрації.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівТкаченко


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