"Слуга народу" готова зробити Ткаченка міністром культури

Фракція "Слуга народу" підтримає голову комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, колишнього гендиректора каналу "1+1" Олександр Ткаченко на місце міністра культури.

Джерела: співрозмовники Української правди у фракції

Деталі: Рішення про підтримку кандидатури Ткаченка прийняли під час засідання фракції у понеділок. Водночас комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики очолить нардеп Микита Потураєв, заступник Ткаченка в комітеті.

Пізніше заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук написала, що проголосувати за кандидатуру Ткаченка планують цього тижня.

Передісторія:

В Україні майже 3 місяці немає міністра культури. 10 березня Кабмін поклав тимчасове виконання обов'язків міністра культури на Світлану Фоменко.

Раніше Ткаченко подавав декларацію кандидата на пост голови Київської міської державної адміністрації.