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Помер український композитор Мирослав Скорик

Понеділок, 1 червня 2020, 19:53
Помер український композитор Мирослав Скорик

На 82-му році життя помер відомий український композитор Мирослав Скорик.

Джерела: пост у Facebook головного режисера Національної опери України Анатолія Солов'яненка

Деталі: Скорик – Герой України, народний артист України, лауреат премії ім. Т. Г. Шевченка, кандидат мистецтвознавства, співголова Спілки композиторів України в 2006-2010 роках.

Народився 13 липня 1938 року у Львові. У 1955-1960 роках студіював у Львівській державній консерваторії ім. М. В. Лисенка. По завершенні стажувався в аспірантурі при Московській консерваторії, отримав науковий ступінь кандидата мистецтвознавства.

В 1964 році створив музику до стрічки Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".

Викладав у Львівській та Київській консерваторіях. У квітні 2011 року був призначений художнім керівником Київської опери, на цій посаді працював до 2016 року.

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Українська правда

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Теми: культурамузика
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