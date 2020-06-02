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У перший день літа нових випадків COVID-19 було на 60 менше, ніж одужань

Вівторок, 2 червня 2020, 09:08
У перший день літа нових випадків COVID-19 було на 60 менше, ніж одужань

За добу 1 червня в Україні підтвердили 328 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 9 осіб померли від ускладнень COVID-19, одужали ж 388 хворих.

Джерело: дані РНБО, МОЗ, ЦГЗ

Деталі: За весь час пандемії коронавірусом Sars CoV 2 в Україні заразилися 24 340 осіб, померли 727, одужали вже 10 078 осіб. Підозр на коронавірусну хворобу було 60 088 (за останню добу 749).

 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що за останню добу найбільшу кількість нових випадків захворювання виявили у Рівненській (53), Житомирській (34) та Львівській (34) областях.

За даними РНБО, жодного випадку коронавірусу за добу не зафіксовано в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Луганській областях.

1 червня було здійснено 12 556 тестів: 8 097 методом ПЛР та 4 459 ІФА.

Детальну інфографіку по областях України та щодо ситуації з COVID-19 у світі дивіться на дашборді УП.

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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