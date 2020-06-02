У МОЗ виявили працівника з коронавірусом

Працівник апарату Міністерства охорони здоров’я захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "Вчора в міністерстві, в апараті міністерства, був виявлений перший випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Одразу було виявлено коло осіб, із якими контактував цей працівник, була визначена кількість цих людей.

Сьогодні будуть проведені відповідні тестування, щоб усі були протестовані. Якась кількість людей буде відправлена на самоізоляцію. Все так, як встановлено нашими алгоритмами, як відбувається на будь-якому іншому підприємстві чи в організації".