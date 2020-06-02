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В Одесі влаштували стрілянину на ринку: поранено двох чоловіків

Вівторок, 2 червня 2020, 11:44
Думская

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини на промтоварному ринку в Одесі.

Джерело: Національна поліція у Facebook, "Думская"

Деталі: Внаслідок події поранення отримали двоє людей. Їх доставлено до лікарні.

Попередньо встановлено, що вранці 2 червня до магазину тканин на промтоварному ринку (за даними "Думской", це ринок "Сьомий кілометр") зайшли невідомі в масках та здійснили кілька пострілів з імовірно травматичної зброї у бік працівників торговельного закладу.

У результаті тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків. Їм надається медична допомога. Самі ж правопорушники сіли у свої автомобілі та зникли з місця події.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Українська правда
Теми: Одесакримінал


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