Рада закликала міжнародну спільноту визнати геноцид кримських татар і тиснути на РФ

Верховна Рада прийняла постанову про звернення парламенту до ООН та інших міжнародних організацій щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень Росії прав і свобод кримських татар.

Джерело: засідання парламенту 2 червня

Дослівно назва постанови: "Про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентської асамблеї Ради Європи, парламентської асамблеї ОБСЄ, парламентської асамблеї НАТО, парламентської асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень Російською Федерацією, як державою-агресором, прав і свобод кримськотатарського народу".

Деталі: Проект постанови зареєстровано за № 3449. Її підтримали 310 народних обранців.

Вона набирає чинності з дня її прийняття.

Глава ВР Дмитро Разумков має невідкладно направити текст звернення.

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