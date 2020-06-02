СБУ викрила бойовика з "групи Бєзлєра", який катував українських військових

Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Маріуполі колишнього бойовика з "групи Бєзлєра", який брав участь у катуванні українських військових та мирного населення в тимчасово окупованому Донбасі.

Джерело: сайт СБУ, прокуратура Донецької області

Деталі: Силовики встановили, що у 2014 році мешканець Маріуполя добровільно приєднався до терористичної групи російського диверсанта, підполковника військової розвідки РФ Ігоря Бєзлєра.

У бойовиків він відповідав за так званий інформаційний блок і займався антиукраїнською пропагандою. Зокрема, був присутній на допитах та знущаннях над військовополоненими і заручниками, фіксував на камеру вибиті "зізнання" та розміщував усе це на сайтах терористів і в соцмережах.

Крім того, застосовуючи фізичний і моральний тиск та погрожуючи зброєю, бойовик принижував полонених, змушував їх виконувати різні господарські роботи.

У 2015 році, коли почалися кримінальні розбірки за перерозподіл сфер впливу між терористами, він злякався за своє життя і втік на мирну територію України.

Нещодавно силовики виявили зловмисника в Маріуполі. За місцем його проживання провели обшуки.

Бойовику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) ККУ. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За клопотанням прокуратури Донецької області підозрюваному в участі у терористичній організації суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.