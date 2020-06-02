Україна хоче створити міжнародну платформу щодо деокупації Криму

Україна обговорить з міжнародними партнерами формат створення переговорної платформи щодо "неминучої деокупації Криму".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції у Берліні після зустрічі з німецьким колегою Гайко Маасом.

За словами міністра, Україна порушує питання Криму на перемовинах в різних форматах.

"Нас цікавлять насамперед два елементи. Це питання прав людини і у цьому зв’язку звільнення осіб, яких незаконно утримує РФ. Ви знаєте, що абсолютна більшість з них є кримські татари", - сказав Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що вкотре звернувся до Гайко Мааса за допомогою, аби забезпечити доступ Червоного хреста до українців, яких незаконно утримує Росія в окупованому Криму.

"Другий елемент є глобальним. Йдеться про те, у якому форматі ми будемо обговорювати ситуацію в Криму і його неминучу деокупацію", - додав міністр.

Він підкреслив, що нещодавно це питання коментував президент України Володимир Зеленський, але це питання так само є актуальним і для МЗС.

"З нашими партнерами ми будемо говорити про те, у якому саме форматі нам налагодити цей діалог і як саме має виглядати міжнародна платформа щодо Криму. Ця тема буде предметом нашої розмови з Гайко і надалі", - додав глава МЗС.

Він підкреслив, що для нього питання Криму є серед пріоритетних "до того моменту, поки Крим не буде деокупований і не повернеться до складу України".