Львівські "Карпати" йдуть на карантин: коронавірус підхопив навіть тренер

Футбольний клуб "Карпати" вимушено йде на карантин щонайменше на 2 тижні у зв’язку зі спалахом коронавірусу серед гравців та персоналу команди.

Джерело: Facebook-сторінка футбольного клубу, Sport Arena

Дослівно: "За результатами повторних ПЛР-тестувань команди, обслуговуючого персоналу та працівників клубу, мусимо констатувати спалах захворювання на COVID-19.

Сьогодні з лабораторії було отримано трохи менше половини позитивних результатів на наявність вірусу в карпатівців (загалом тестування пройшли 65 осіб). Усі інфіковані ознайомлені із результатами та перебувають в ізоляції під контролем медиків".

Деталі: Про ситуацію уже повідомили Українську асоціацію футболу та прем’єр-лігу.

Карантин у клубі запроваджено щонайменше на два тижні, повністю скасовано будь-які тренування.

За інформацією Sport Arena, у львівських "Карпатах" COVID-19 діагностували у 26 осіб. Відомо, що серед хворих є один з тренерів.

Водночас, журналіст "Футбольного формату" Олег Ящук повідомив, що з 26-ти інфікованих: 11 - футболісти, 15 - тренери і персонал.