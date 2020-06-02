Бойовики обстрілювали ЗСУ з житлових кварталів, провокуючи на відповідь

2 червня російські окупанти цілеспрямовано здійснили збройні провокації та обстріляли позиції Об’єднаних сил із житлових кварталів населених пунктів.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Агресор вів вогонь з північної частини села Новоласпа, звідки випустив 13 мін 82-го калібру. В той же час, розмістивши поруч з будинками мирних мешканців Староласпи 152 мм артилерійські системи, ворог здійснив три постріли по воїнах ЗСУ.

Окрім цього, російські найманці розмістили міномети калібру 82 мм на межі ділянки розведення №3 "Петрівське" та обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Богданівки. Загарбники, без сумнівів, мали на меті примусити наших захисників відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських військовослужбовців у порушенні існуючих домовленостей.

Цілком очевидно, що такі підступні дії збройні формування РФ свідомо здійснюють напередодні робочої зустрічі Тристоронньої контактної групи з метою дискредитації ЗСУ. Об’єднані сили на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали.

Дослівно: "Таким чином, збройні формування РФ, сховавшись за спинами дітей і жінок, вкотре продемонстрували своє істинне окупаційне обличчя.

Наголошуємо, що Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинках мирних жителів та цивільній інфраструктурі. Така поведінка притаманна виключно окупаційним військам".