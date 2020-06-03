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В Україні майже пів тисячі нових хворих на COVID-19

Середа, 3 червня 2020, 09:11
В Україні майже пів тисячі нових хворих на COVID-19

За добу 2 червня в Україні підтвердили 483 нових випадки захворювання на коронавірус, 8 людей померли від ускладнень COVID-19, 362 хворих подолали хворобу.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 3 червня

Деталі: За весь час пандемії коронавірусом Sars CoV 2 в Україні заразилися 24 823 осіб, померли 735. Водночас 10 440 осіб одужали. 

 

Підозр на коронавірусну хворобу було 61 138 (за останню добу 749). 

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, серед нових хворих за добу – 44 дитини та 103 медпрацівники. Було госпіталізовано 152 особи.  

Найбільше хворих у Львівській області (96), Рівненській (50) та у Києві (62).  

 

Упродовж 2 червня медики зробили 16 тисяч 85 тестів на коронавірус, з них 9 880 – методом ПЛР.

Детальну інфографіку по областях України та щодо ситуації з COVID-19 у світі дивіться на дашборді УП.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусУкраїнажертви
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