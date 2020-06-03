Урядовець попався на хабарі: пропонував перемогу в конкурсі новітніх технологій

Генерального директора одного з директоратів Міністерства освіти і науки України затримали під час одержання 300 тисяч гривень хабара, який йому вручили за перемогу в конкурсі по створенню новітніх технологій.

Джерело: пресслужба прокуратури Києва

Дослівно: "За даними слідства, посадовець Міносвіти вимагав неправомірну вигоду від представника державного підприємства за перемогу у конкурсі на здійснення дослідно-конструкторської роботи по створенню новітніх технологій з призовим фондом у 3 млн грн".



Деталі: Посадовця затримали під час одержання 5 тис доларів та 165 тис. грн хабара.

У приміщенні директорату Міністерства освіти і науки України провели обшуки. Наразі затриманому готується повідомлення про підозру.

Урядовця затримали у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

На сайті МОН, серед гендиректорів директоратів МОН взазані Олег Шаров та Андрій Осмоловський.