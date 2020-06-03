Урядовець попався на хабарі: пропонував перемогу в конкурсі новітніх технологій

Керівника експертної групи одного з директоратів Міністерства освіти і науки України затримали під час одержання 300 тисяч гривень хабара, який йому вручили за перемогу в конкурсі по створенню новітніх технологій.

Джерело: пресслужба прокуратури Києва

Дослівно: "За даними слідства, посадовець Міносвіти вимагав неправомірну вигоду від представника державного підприємства за перемогу у конкурсі на здійснення дослідно-конструкторської роботи по створенню новітніх технологій з призовим фондом у 3 млн грн".



Деталі: Посадовця затримали під час одержання 5 тис доларів та 165 тис. грн хабара.

У приміщенні директорату Міністерства освіти і науки України провели обшуки. Наразі затриманому готується повідомлення про підозру.

Урядовця затримали у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

За словами речниці столичної прокуратури Надії Максимець, "на час інкримінованих дій чиновник займав посаду генерального директора одного з директоратів МОН.

Пряма мова Максимець: "Він брав кошти за питання, які відносяться до його службових повноважень, навіть перебуваючи вже на іншій посаді. Тому ця обставина не впливає ані на кваліфікацію його дій, ані на хід досудового розслідування".

За даними УП, затриманого чиновника звуть Дмитро Чеберкус.



