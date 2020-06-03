Рада зробила крок до підвищення штрафів пішоходам за порушення ПДР

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкти, що посилюють адміністративну відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього руху і зобов’язують їх носити за поганої видимості елементи, які віддзеркалюють світло.

Джерело: трансляція засідання парламенту, проєкт закону №2697 й проєкт закону №2694 на сайті Верховної Ради

Деталі: 277 нардепів підтримали проєкт закону про внесення змін до статті 127 Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху.

Проект Закону «Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху» #ЗП2697 прийнято за основу ▶️https://t.co/wfnGyTm8Xv pic.twitter.com/GLKplPiCxk — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 3, 2020

Депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов, що є одним із ініціаторів змін, пояснив: попередження пішоходу з кодексу прибирається – покаранням буде виключно штраф, розмір якого підвищується.

Проєктом закону пропонують внести зміни до санкцій частин 1-ї, 3-ї та 4-ї статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення, підвищивши розмір штрафу за порушення пішоходами ПДР, у тому числі у разі перебування їх у стані сп’яніння або якщо їхні дії спровокували аварійну обстановку.

Зараз непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, невиконання інших правил дорожнього руху тягне за собою попередження чи накладення штрафу в розмірі 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, те саме у стані сп'яніння – штрафу в розмірі 8 неоподатковуваних мінімумів, а в разі створення аварійної обстановки – штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів або громадських робіт на строк від двадцяти до сорока годин.

У разі ухвалення закону порушення ПДР пішоходом потягне на штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, те саме у стані сп'яніння – на штраф у розмірі 30-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у випадку спричинили створення аварійної обстановки – штраф у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи на 20-40 годин.

Такий вид адміністративного стягнення як попередження з другого абзацу частини 1-ї статті 127 КУпАП буде виключено.

Юлія Клименко з "Голосу" зазначила, що за рік на дорогах України гине близько 3,5 тисяч людей. Однак за її словами, причина – насамперед, у непродуманості інфраструктури, пішохідних переходів.

За словами Клименко, в разі ухвалення законопроєкту вищі штрафи можуть торкнутися велосипедистів та погоничів тварин у селах, де немає переходів.

Пряма мова Клименко: "Тепер пішоходи, які перейшли не в правильному місці, або, наприклад, погоничі тварин, які гонять корів по дорозі, де немає іншої можливості, бо в більшості сіл немає пішохідних переходів, а також велосипедисти, які їдуть по дорозі, будуть штрафуватися не 51 гривню, а 255 гривень. Якщо зробить це повторно – вже 510 гривень, а потім - 680 гривень".

Коментар заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка: "Минулого року на дорога України загинули 3 454 людини, з них приблизно одна шоста – пішоходи… Ми запропонували підвищити штраф для пішоходів, щоб працівники патрульної поліції спочатку попереджали порушників, а для злісних порушників щоб штраф був збільшений до 255 гривень. У європейських країнах ці штрафи ще більші".

Інші подробиці: Прийнято також за основу проєкт закону №2694 щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами. Ним пропонуються внести зміни до закону "Про дорожній рух" і зобов’язати пішоходів використовувати в темний час доби чи в умовах недостатньої видимості світлоповертальні елементи (стрічки, жилети, наклейки).

За порушення цього обов’язку в статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується встановити покарання у вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 гривня).