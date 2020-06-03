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Єрмак заявив, що процес звільнення полонених загальмувався, і назвав причини

Середа, 3 червня 2020, 13:28
Єрмак заявив, що процес звільнення полонених загальмувався, і назвав причини

Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не лише коронавірус, а й невиконання бойовиками та російською стороною домовленостей лідерів нормандської четвірки гальмує процес звільнення українських полонених з РФ та окупованої України.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Ми констатували прогрес у звільненні полонених. Однак рух до наступного взаємного звільнення, на жаль, поки загальмований. І нам заважає не лише епідемія коронавірусу, а й конкретне невиконання іншою стороною домовленості Нормандського саміту в Парижі про допуск представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання заручників на тимчасово окупованих територіях".

Деталі: Про це Єрмак заявив під час візиту до Німеччини та зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

За його словами, Україну категорично не влаштовує повільність просування вперед у Мінському форматі. 

Керівник ОП повідомив німецьким партнерам, що на Донбасі бойовики не виконують "чи не найважливішу умова для просування до миру – досі не припиняються обстріли".

Єрмак зазначив, що з 19 грудня минулого року до 29 травня було зафіксовано понад півтори тисячі обстрілів з боку незаконних збройних формувань. За цей час загинуло 33 українських військових, ще 235 було поранено. Бойовики продовжують використовувати заборонене Мінськими угодами озброєння.

Українська правда

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Теми: обмінАндрій ЄрмакОфіс президентаНімеччинаДонбас
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