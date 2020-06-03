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Зеленський створив в Україні нове свято

Середа, 3 червня 2020, 14:10
Зеленський створив в Україні нове свято

19 червня в Україні буде щорічно відзначатися День фермера.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на рішення Кабінету міністрів 3 червня  

Дослівно: "Кабінет міністрів на засіданні в середу схвалив проект указу президента про встановлення в Україні свята – Дня фермера, який буде щорічно відзначатися 19 червня".

Деталі: Згідно з пояснювальною запискою, у цей день в Україні в 2003 році був прийнятий закон про фермерське господарство.

Також у документі зазначається, що наразі у країні зареєстровано 47 тисяч суб'єктів за організаційно-правовою формою "фермерське господарство", що становить 62% від загальної кількості суб'єктів, зайнятих в аграрному секторі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівсвяткування
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