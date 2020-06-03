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Чорногорія другою в Європі оголосила про завершення епідемії

Середа, 3 червня 2020, 16:14

Чорногорія увечері 2 червня офіційно оголосила про завершення епідемії в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють національні медіа, серед яких Vijesti.

Національний координаційний центр з інфекційних захворювань вчора увечері підтримав пропозицію Інституту громадського здоров’я оголосити про завершення епідемії коронавірусу на території країни, про початок якої було оголошено 26 березня.

Таке рішення прийняли після того, як Чорногорія пройшла два інкубаційні періоди в 28 днів без жодного нового випадку коронавірусу.

"Чорногорія має сучасні лабораторії, професійних експертів та чудову організацію. Якби не все це, ми не змогли б успішно боротися з епідемією та стати першою країною у Європі, у якій більше немає інфікованих – вільною від коронавірусу", - йдеться у повідомленні уряду.  

Ще до оголошення рішення в Інституті пояснювали, що формальне скасування стану епідемії не означає зникнення загрози і скасування заходів безпеки.

"Перша хвиля формально закінчилася, але заходи і накази міністерства, а також рекомендації інституту, як і раніше, залишаються в силі. Ситуація була динамічною, епідеміологічна ситуація змінювалася день у день, тому я припускаю, що певні обов'язкові заходи будуть переглянуті і скориговані з урахуванням ситуації на місцях", - зазначив помічник директора Інституту громадського здоров’я Сенад Бегич.

За увесь час епідемії у Чорногорії підтвердили 324 заражень коронавірусом, з них 215 – одужали, 9 – померли. Населення країни – дещо більше 630 тисяч.

Нагадаємо, раніше Словенія першою в Європі оголосила про завершення епідемії, але в країні все ще залишаються хворі з підтвердженою інфекцією. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорногоріяепідеміякоронавірус
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