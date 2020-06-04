"Сміттєва блокада" Львова: Садовий звернувся до Ради із закликом

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до голови Верховної Ради з проханням створити тимчасову слідчу комісію для розслідування подій, пов’язаних з організацією "сміттєвої блокади" міста.

Джерело: пост Садового у Facebook

Пряма мова: "Минуло 4 роки з часу підпалу Грибовицького полігону і початку блокади. Слідство триває досі. Фігурантами розслідування є колишні вищі посадові особи, а також чинні народні депутати. Ми готові надати ТСК всі необхідні свідчення та матеріали. Львів та Україна мають знати правду!"

Деталі: Садовий додав, що пожежа, яка сталася 28 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєвому полігоні, мала "ознаки підпалу", порушила нормальне життя Львова і навколишніх населених пунктів і створила "високий ризик настання екологічної катастрофи у регіоні".

Він також нагадав, що під час гасіння пожежі загинули троє рятувальників та ймовірно ще один працівник комунального підприємства, який досі є зниклим безвісти.

За словами Садового, цинізм ситуації полягає у тому, що "сміттєва блокада" Львова "організовувалася та виконувалася з політичних мотивів і на той час вищими посадовими особами держави із зловживанням ними наданої їм влади".

Садовий стверджує, що на керівників підприємств, що обслуговують сміттєві полігони в Україні, незаконно тиснули з метою розірвання, а також подальшого неукладання договорів на прийом та захоронення сміття на відповідних полігонах.

Крім того, мер Львова заявляє, що правоохоронці та інші особи фізично блокували спецтехніку на виїздах з міста та переслідували територією України, щоб вони повертались до Львова і щоб сміття у місті продовжувало накопичуватись.

При цьому, за його словами, керівники державних та правоохоронних органів свідомо не реагували на дану ситуацію.

Садовий закликав створити ТСК, оскільки "організаторами та фігурантами справи пов’язаної із "сміттєвою блокадою" Львова є посадові особи держави, у тому числі чинні на даний час народні депутати, мотивами яких були виключно корисливі політичні цілі".

Мер Львова додав, що він та всі інші свідки "сміттєвої блокади" міста готові надати документи, докази та свідчення ТСК.

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