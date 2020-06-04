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Рада звільнила Пристайка з посади віцепрем’єра з питань євроінтеграції

Четвер, 4 червня 2020, 11:23

Верховна Рада на засіданні у четвер 4 червня звільнила з посади віцепрем’єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", за відповідне рішення проголосували 296 депутатів, 0 виступили проти, 69 утрималися. 

"Визначний, професійний дипломат. Я впевнений, що Вадим Володимирович продовжить свою роботу на користь країни", - заявив прем’єр Денис Шмигаль з трибуни Верховної Ради, представляючи подання на звільнення.

Як повідомлялося, 1 червня фракція "Слуги народу" підтримала призначення Ольги Стефанішиної віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

За даними джерел, Вадим Пристайко може стати послом України у Британії. Він може замінити Наталію Галібаренко, яка була призначена на цю посаду у серпні 2015 року.

Детальніше про призначення Стефанішиної читайте у статті: Відповідальна за інтеграцію: хто керуватиме європейськими реформами в оновленому уряді

Теми: Кабінет міністрівєвроінтеграція


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