Рада звільнила Пристайка з посади віцепрем’єра з питань євроінтеграції

Верховна Рада на засіданні у четвер 4 червня звільнила з посади віцепрем’єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", за відповідне рішення проголосували 296 депутатів, 0 виступили проти, 69 утрималися.

"Визначний, професійний дипломат. Я впевнений, що Вадим Володимирович продовжить свою роботу на користь країни", - заявив прем’єр Денис Шмигаль з трибуни Верховної Ради, представляючи подання на звільнення.

Як повідомлялося, 1 червня фракція "Слуги народу" підтримала призначення Ольги Стефанішиної віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

За даними джерел, Вадим Пристайко може стати послом України у Британії. Він може замінити Наталію Галібаренко, яка була призначена на цю посаду у серпні 2015 року.

Детальніше про призначення Стефанішиної читайте у статті: Відповідальна за інтеграцію: хто керуватиме європейськими реформами в оновленому уряді