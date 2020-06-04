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В Україну йде потепління до +30

Четвер, 4 червня 2020, 12:27

У найближчі дні в Україну вже прийде потепління, але й триватимуть ще дощі з грозами.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргидрометцентр 

Пряма мова: "Справжнє літо вже пудрить носика перед виходом із вагону. Вже завтра температура повітря в Україні досягне +20+24 градусів, у центральних областях та на Півдні подекуди до +26 градусів. На Сумщині та Харківщині буде трохи свіжіше, +17+22 градуси. Вітер віятиме з південного заходу, проте буде поривчастим, до сильного".

Деталі: 5 червня дощі з грозами найбільш ймовірні у північних областях України, у Центрі, місцями на Заході та на Харківщині.

У Києві у п’ятницю пройде дощ з грозою. Вночі +10+12 градусів, вдень до +22+24 градусів. Вітер південно-західний, поривчастий. 

 

6 червня, на Трійцю, в Україні очікується +23+28 градусів, на Півдні та Сході місцями до +30 градусів.   

 

За попередніми прогнозами, наступного тижня майже по всій території України буде спекотно та переважно сухо. Лише в західних областях литимуть дощі та очікується нижча температура повітря.

Українська правда
Теми: погода


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