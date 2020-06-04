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Поліція прийшла з обшуками в університет Шевченка

Четвер, 4 червня 2020, 12:54
Поліція прийшла з обшуками в університет Шевченка

Поліцейські за оперативного супроводу співробітників Служби безпеки проводять обшуки у головному корпусі Національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах, "Українська правда", студпарламент вишу

Пряма мова: "У рамках кримінального провадження, розпочатого ГСУ НП України за матеріалами СБУ за ч.3 ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою - ред.) слідчими поліції за оперативного супроводження співробітників СБУ проводиться низка обшуків у головному корпусі КНУ імені Тараса Шевченка (Володимирська, 60)".

Деталі: Джерело уточнило, що правоохоронці документують протиправну діяльність вищих посадових осіб КНУ з отримання незаконної вигоди (хабарів) від студентів освітньої установи.

Додатково: У Національній поліції УП підтвердили факт обшуків за вищевказаним кримінальним провадженням. Деталі обіцяють після завершення слідчих дій.

За попередньою інформацією, яку подає студпарламент вишу, обшуки відбуваються на юридичному факультеті.

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Теми: поліціяхабарКиївосвіта
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