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"Я через таких як ти життя не видів": франківські поліцейські облаяли підлітка

Четвер, 4 червня 2020, 14:57
Я через таких як ти життя не видів: франківські поліцейські облаяли підлітка

Поліція Івано-Франківської області розпочала службове розслідування через неправомірну поведінку поліцейських, які облаяли неповнолітнього та його друга.

Джерело: пресслужба поліції Івано-Франківщини, місцеве видання "Галка"

Дослівно поліція: "Керівництвом ГУНП в області ініційовано службове розслідування, в ході якого будуть з’ясовані всі обставини події та надана оцінка діям працівників Івано-Франківської поліції".

Деталі: До правоохоронців звернувся батько хлопця, з яким нетактовно спілкувалися поліцейські. Чоловік надав аудіозапис розмови поліціянтів з хлопцями.

За словами т.в.о. заступника начальника Нацполіції області Остапа Білейчука, дані працівники працюють у правоохоронній системі більше 10 років.

Згодом у поліції повідомили, що двох поліцейських, які причетні до інциденту, звільнили з лав поліції, ще трьох - притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Матеріали службового розслідування направлять до Державного бюро розслідувань.

Місцеве видання повідомляє, що подія сталася близько 19 години 30 травня.

Поліцейські затримали двох молодиків (17-річного Максима Сукенника та його товариша), бо хлопці, перебуваючи у компанії, нібито билися між собою.

Такі дії поліцейські розцінили як порушення громадського порядку і доставили хлопців у міський відділок.

Затриманим вдалося здійснити 30-хвилинний запис у відділку поліції. Цей запис потім передав батько одного із молодиків у прокуратуру.

Зокрема, Сукенник заявив, що один з поліцейських вдарив його у груди, а товариша били по обличчю.

Також вони розповіли, що їх змусили змусили роздягнутися до білизни, принижували за татуювання (питали, чи готові вони за них відповісти, і  що в майбутньому будуть відповідати за них "на зоні"). У юнаків взяли відбитки пальців, тату сфотографували.

Водночас, хлопці відмовилися підписувати будь-які документи, які підготували у відділку поліції. 

Українська правда

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Теми: Івано-ФранківськполіціядітипрокуратураІвано-Франківська область
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