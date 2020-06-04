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Зеленський ініціює безвіз для деяких країн

Четвер, 4 червня 2020, 17:29
Зеленський ініціює безвіз для деяких країн

Президент Володимир Зеленський поставить завдання Міністерству закордонних справ розглянути можливість лібералізації візового режиму для іноземців, які відвідують з туристичною метою.

Джерело: Зеленський в Кам'янець-Подільську, якого цитує пресслужба президента

На думку Президента, скасувати візи можна для громадян Китаю, Австралії, Нової Зеландії чи арабських країн, які приїжджають в Україну як туристи. 

Пряма мова Зеленського: "Треба лібералізувати візову політику: якщо країни скасовують візи для українців, які приїжджають до них, – ми для них скасовуємо. Нам треба конкурувати за туриста.

Є речі в Україні, яких немає в інших країнах, на які хочеться подивитися й показати їх західному туристу. Що ми можемо зробити просто цього літа, щоб привабити іноземного, західного туриста, який привозить гроші?".

Деталі: На думку президента, скасувати візи можна для громадян Китаю, Австралії, Нової Зеландії чи арабських країн, які приїжджають в Україну як туристи. 

Він заявив, що, за оцінками туроператорів, іноземець за день витрачає 120-150 доларів і в середньому перебуває в Україні три-чотири дні.

Зеленський також запропонував визначити в кожній області України "туристичний магніт" – об’єкт, який могли б розвивати влада та бізнес, щоб привабити туристів.

Нагадаємо: Безвіз між Україною та Європейським союзом діє з 11 червня 2017 року.

Підписання угоди про безвізовий режим України з ЄС відбулося у Страсбурзі 17 травня 2017 року, за присутністю президента України Порошенка та голови Європейського парламенту Антоніо Таяні.

Українська правда

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Теми: Зеленськийтуризмбезвіз
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