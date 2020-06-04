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Рада ухвалила закон про військові звання за стандартами НАТО

Четвер, 4 червня 2020, 18:26

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №2247, яким змінюються військові звання вищого офіцерського складу, відповідно до стандартів країн-членів НАТО.

Джерело: пресслужба ВР

Деталі: За відповідний законопроєкт проголосував 291 нардеп.

Зокрема, в Україні з'явиться звання бригадний генерал та коммодор.

Водночас, більше не буде "генерал-полковників" та "генералів армії України", натомість залишаться лише "генерали" та "адмірали".

Військові звання "генерал армії України", "генерал-майор", "контр-адмірал", "генерал-лейтенант", "віце-адмірал", "генерал-полковник", "адмірал", які присвоїли до набрання чинності цього закону, зберігаються за військовослужбовцями, яких звільнили у запас або у відставку.

Щоб врегулювати питання грошового та пенсійного забезпечення для звільнених з військової служби, звання вищого офіцерського складу пропонують прирівняти у таких співвідношеннях:

  • генерал-майор (контр-адмірал) - бригадний генерал (коммодор)
  • генерал-лейтенант (віце-адмірал) - генерал-майор (контр-адмірал)
  • генерал-полковник (адмірал) - генерал-лейтенант (віце-адмірал)
  • генерал армії України - генерал (адмірал).

Закон набирає чинності з 1 травня 2020 року, крім кількох підпунктів, які набирають чинності з дня опублікування закону.

Законопроєктом встановлюються такі військові звання: 

 
 
 

Нагадаємо

  • Торік президент підписав закон, який скасовує військові звання "прапорщик, старший прапорщик" (мічман, старший мічман) і вводить звання "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "майстер-сержант" і "головний майстер-сержант" (корабельні – "старший майстер-старшина", "головний майстер-старшина").
  • З'являються звання "головний сержант (головний старшина) батальйону", "головний сержант (головний старшина) бригади".
  • Слово "полк" у званнях змінюється на "бригаду". "Командир полку" стає "командиром бригади".
  • Передбачається поділ сержантського і старшинського складу на молодший і старший склади.

Українська правда
Теми: Верховна РадаНАТОЗбройні силиНАТОМіноборони


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