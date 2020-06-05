Розширені санкції проти "Північного потоку-2" представили у Конгресі США

У Конгресі США представили двопартійний законопроєкт щодо розширення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: повідомлення Посольства України в США

Деталі: Вказаний проєкт закону дає додаткові роз’яснення і розширює санкції проти будівництва газопроводу, які були запроваджені законом США "Про захист енергетичної безпеки Європи".

У поясненні до законопроєкту йдеться, що санкції застосовуватимуться до суден, які прокладають труби та до компаній, які надають послуги чи обладнання для цих суден.

Загалом же, санкції будуть стосуватись всіх компанії, які надаватимуть сертифікацію для запуску газопроводу.

Авторами ініціативи стали група демократів та республіканців у складі Теда Круза, Джин Шахін, Джона Баррассо, за підтримки Тома Коттона та Рона Джонсона.

"Для набуття чинності законопроєкт повинен бути ухвалений обома палатами Конгресу США і підписаний Президентом США", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

20 травня Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток. 15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

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