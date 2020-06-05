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Катування і залякування: силовики затримали 7 учасників банди поліцейських

П'ятниця, 5 червня 2020, 10:04
Катування і залякування: силовики затримали 7 учасників банди поліцейських

Силовики припинили протиправну діяльність злочинної організації під керівництвом начальника одного з міськвідділів Нацполіції Дніпропетровського регіону.

Джерело: СБУ, ДБР, прокуратура Київської області

Деталі: За попередньою версією слідства, керівник відділу поліції спільно з підлеглими вирішили штучно наростити показники оперативно-розшукової діяльності. Для цього вони фальсифікували матеріали кримінальних проваджень.

 

Протягом 2019-2020 років правоохоронці змушували громадян вчиняти злочини (крадіжки, збувати наркотичні засоби, зброю та ін.), залякуючи та катуючи. За вчинення злочинів поліцейські надавали потерпілим гроші та наркотичні речовини. У подальшому притягували їх до кримінальної відповідальності.

Під час проведення більш ніж 20 обшуків напередодні співробітники СБУ вилучили матеріали фальсифікованих кримінальних проваджень, засоби катування та інші докази, які підтверджують злочинну діяльність співробітників поліції.

 

У межах кримінального провадження, порушеного за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу, правоохоронці затримали 7 учасників злочинної організації: начальника та заступника Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполції в Дніпропетровській області, начальника сектору цього ж відділу поліції та 4 оперативних працівників.

 

До Голосіївського районного суду міста Києва подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриття злочинної діяльності здійснювалось за координації ГУ БКОЗ та ГУ ВБ Служби безпеки України спільно зі співробітниками ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.

Українська правда

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Теми: поліціякриміналСБУДБРпрокуратура
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