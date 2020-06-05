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Новий рейтинг президентів: українці сказали, кого хочуть бачити на чолі

П'ятниця, 5 червня 2020, 12:01
Новий рейтинг президентів: українці сказали, кого хочуть бачити на чолі
Колаж УП

Якби наразі в Україні проходили вибори президента, то чинного главу держави Володимира Зеленського підтримали б 40,9% тих, хто визначився з кандидатом.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 26 до 30 квітня

Деталі: П'ятого президента, нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка готові підтримати 15,7% виборців, лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка – 9,2%, лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка – 8,9%. 

 

За лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко готові віддати голоси 8,7% тих, хто визначився з вибором, за нардепа, голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука – 6,4%.

4% підтримали б зараз на виборах лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 1,5% – нардепа від "Голосу" Святослава Вакарчука.

Ще 4,8% респондентів, котрі визначилися з вибором, віддали би свій голос за іншого кандидата.

Дослідження громадської думки тривало з 26 по 30 квітня. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкового генерування мобільних телефонних номерів опитали 1507 респондентів, які проживають у всіх областях України та в Києві (крім АР Крим та ОРДЛО).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,6% для показників, близьких до 50%; 2,2% для показників, близьких до 25 або 75%; 1,7% для показників, близьких до 12 або 88%; 1,1% для показників, близьких до 5 або 95%; 0,5% для показників, близьких до 1 або 99%.   

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: президентвиборисоціологія
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