Усі розділи
Укр / Рус

Новий рейтинг президентів: українці сказали, кого хочуть бачити на чолі

П'ятниця, 5 червня 2020, 12:01
Колаж УП

Якби наразі в Україні проходили вибори президента, то чинного главу держави Володимира Зеленського підтримали б 40,9% тих, хто визначився з кандидатом.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 26 до 30 квітня

Деталі: П'ятого президента, нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка готові підтримати 15,7% виборців, лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка – 9,2%, лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка – 8,9%. 

 

За лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко готові віддати голоси 8,7% тих, хто визначився з вибором, за нардепа, голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука – 6,4%.

4% підтримали б зараз на виборах лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 1,5% – нардепа від "Голосу" Святослава Вакарчука.

Ще 4,8% респондентів, котрі визначилися з вибором, віддали би свій голос за іншого кандидата.

Дослідження громадської думки тривало з 26 по 30 квітня. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкового генерування мобільних телефонних номерів опитали 1507 респондентів, які проживають у всіх областях України та в Києві (крім АР Крим та ОРДЛО).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,6% для показників, близьких до 50%; 2,2% для показників, близьких до 25 або 75%; 1,7% для показників, близьких до 12 або 88%; 1,1% для показників, близьких до 5 або 95%; 0,5% для показників, близьких до 1 або 99%.   

Ірина Балачук, УП
Теми: президентвиборисоціологія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Київ поки не буде послаблювати карантин

фото Чоловік підпалив себе під Радою на мітингу проти Авакова

Аваков зірвався на депутатку через запитання про вбитого поліцейськими хлопчика

Деканоідзе про обвинувачення Геращенка: Я думала, існує дно, але дна немає!

фото, відео Під Радою підпалили "міліцейський бобік"

Катування і залякування: силовики затримали 7 учасників банди поліцейських

Усі головні новини...
президент
Лукашенко перед виборами призначив Білорусі нового прем’єра
У Польщі оголосили нову дату президентських виборів
Лукашенко про вибори в Білорусі: У нас немає Зеленських
Останні новини
13:02
Рада у 35 разів збільшила штрафи для тих, хто не відповідає на звернення депутата
12:43
інфографікаОхочих переселитися до ЄС та США українців у рази більше за охочих жити в Росії
12:41
Вибори в Раду: в трійці лідерів рейтингу - "Слуга народу", ОПЗЖ, партія Порошенка
12:38
В Україну на вихідних прийде літо
12:25
Санаторії і більші групи подорожуючих: в Україні послаблять обмеження для туризму
12:21
інфографікаВ Україні 10% вважають, що Росія переможе – опитування
12:11
Київ поки не буде послаблювати карантин
12:01
інфографіка Новий рейтинг президентів: українці сказали, кого хочуть бачити на чолі
12:00
У Мінекономіки радять бізнесу звертатися до банків за рефінансуванням
11:48
оновленоУ Києві "мінували" ключову станцію метро
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!