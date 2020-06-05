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ЄС продовжить заборону на в'їзд іноземців, у тому числі українців

П'ятниця, 5 червня 2020, 14:15
ЄС продовжить заборону на в'їзд іноземців, у тому числі українців

Країни Європейського Союзу висловилися за продовження обмежень на в'їзд громадян третіх країн після 15 червня.

Про це заявила єврокомісар Ілва Йоханссон за підсумками засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Серед міністрів була сильна підтримка того, що спочатку необхідно відновити функціонування Шенгенської зони, а потім переходити до відкриття зовнішніх кордонів", - сказала Йоханссон.

За її словами, Єврокомісія рекомендувала завершити обмеження на перетин зовнішніх кордонів ЄС 15 червня, коли добігає кінця термін дії чинної заборони, але майже всі країни-члени підтримали коротке продовження закриття кордонів.

"Це означає, що обмеження на зовнішніх кордонах залишаться до кінця червня і я вважаю, що ми повинні розглянути питання про скасування на початку липня", - сказала єврокомісар.

Щодо критеріїв, для яких країн і коли відкриватимуть кордони, найближчими днями продовжаться консультації з між Єврокомісією та країнами-членами. Одночасного відкриття для всіх країн не буде.

Вона також зазначила, що повне функціонування Шенгенської зони відновиться до кінця червня.

Зазначимо, що до ЄС, як і раніше, можуть потрапити певні категорії людей з третіх країн, наприклад, сезонні працівники.

По всій Європі країни поступово скасовують свої внутрішні обмеження, і деякі з них почали відкривати кордони в останні дні. Італія зробила це на початку цього тижня, але більшості країн планують відкриття в середині червня, включаючи Францію, Бельгію, Німеччину, Грецію, Австрію, Нідерланди і Чехію.

Детальніше читайте у статті: Шенген готують до відкриття: як у ЄС змінюють правила для туристів-іноземців

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Теми: ЄСкоронавірустуризм
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