Вибори в Києві: партія Порошенка зажадала Кличка

Партія "Європейська солідарність" звернулася до мера Києва Віталя Кличка із пропозицією очолити список кандидатів до Київради від "ЄС".

Джерело: заява партії "Європейська солідарність"

Дослівно: "Наближається час, коли демократичні сили, які разом стояли пліч-о-пліч на Майдані, разом працювали в Київраді на благо киян та разом боролися за зміцнення столичного самоврядування, повинні заявити про свої принципові позиції і визначити своїх головних союзників".

"Виходячи з інтересів киян та держави, "Європейська Солідарність" готова і цього разу висунути вас, Віталію Володимировичу, кандидатом на посаду Київського міського голови. І готова бачити Вас на чолі списку "Європейської солідарності" на виборах до Київради".

Деталі: В партії нагадали, що на попередніх виборах київського міського голови в 2015 році тоді ще Блок Петра Порошенка підтримав Кличка.

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