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Вибори в Києві: партія Порошенка зажадала Кличка

П'ятниця, 5 червня 2020, 17:28
Вибори в Києві: партія Порошенка зажадала Кличка

Партія "Європейська солідарність" звернулася до мера Києва Віталя Кличка із пропозицією очолити список кандидатів до Київради від "ЄС".

Джерело: заява партії "Європейська солідарність"

Дослівно: "Наближається час, коли демократичні сили, які разом стояли пліч-о-пліч на Майдані, разом працювали в Київраді на благо киян та разом боролися за зміцнення столичного самоврядування, повинні заявити про свої принципові позиції і визначити своїх головних союзників".

"Виходячи з інтересів киян та держави, "Європейська Солідарність" готова і цього разу висунути вас, Віталію Володимировичу, кандидатом на посаду Київського міського голови. І готова бачити Вас на чолі списку "Європейської солідарності" на виборах до Київради".

Деталі: В партії нагадали, що на попередніх виборах київського міського голови в 2015 році тоді ще Блок Петра Порошенка підтримав Кличка.

Передісторія:

  • Вибори київського міського голови та депутатів Київради 25 травня 2014 року відбулися одночасно з позачерговими виборами президента України.
  • Віталій Кличко повторно переміг на виборах восени 2015 року: вибори проходили у два тури – в жовтні й у листопаді.
  • Наступні місцеві вибори в Києві мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Українська правда

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Теми: Віталій КличковибориКиїв
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